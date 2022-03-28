COVID-ситуация в мире: в Грузии отменят обязательный масочный режим на улице

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Правительство Грузии в связи с улучшением эпидемической обстановки с распространением коронавируса приняло решение с 28 марта отменить масочный режим на улице. Ношение масок будет обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Иммунизация от коронавируса вьетнамских детей в возрасте от 5 до 11 лет начнётся в первую неделю апреля. Правительство Австралии официально заявило о намерении безвозмездно предоставить Вьетнаму порядка 13,7 млн доз вакцин Pfizer и Moderna для прививок детям в возрастной категории до 12 лет.

Ранее сообщалось, что местные власти достигли договорённости с производителем вакцины Pfizer о закупке 21,9 млн доз препарата, первая партия которого будет поставлена во Вьетнам уже до конца текущего месяца. Кампания по иммунизации охватит в общей сложности 11,8 млн граждан страны в возрасте от 5 до 11 лет.

Индия возобновляет международное авиасообщение, пишет novostipmr.com. Власти разрешили осуществлять до 3 тыс. рейсов в страну и из неё еженедельно.

Провинция Цзилинь остаётся очагом распространения коронавируса в Китае. В регионе выявили 1 086 заболевших из общего числа 1 219 новых случаев по стране. В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19. До 1 апреля будет действовать частичный локдаун в новом районе Пудун.

В Хорватии заявили о хранении почти 2 млн доз неиспользованных вакцин от коронавируса. В Хорватском институте общественного здравоохранения обратили внимание на то, что в связи с истечением срока годности уже уничтожено почти 276 тыс. доз вакцин.

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