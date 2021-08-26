COVID-ситуация в мире: в Греции введут ограничения для непривитых

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Минздрав Греции принял решение ужесточить антикоронавирусные требования в стране, чтобы ускорить темпы вакцинации граждан. С 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года будут действовать меры общественного здравоохранения в отношении невакцинированных граждан.

Лицам без сертификата о вакцинации или справки о перенесённом COVID-19 будет запрещён вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие заведения общепита, а также развлекательные центры. Непривитые могут посетить театры, кино, музеи, а также тренажёрные залы, если предоставят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста, сделанного за 48 часов до мероприятия.

Япония ввела чрезвычайное положение ещё в 8 префектурах в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Ежедневно в стране фиксируется более 20 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, что говорит о распространении по стране крайне заразного штамма «дельта». Число тяжелобольных пациентов достигло рекордного уровня, а медицинские службы испытывают огромную нагрузку. Чрезвычайное положение ограничивает продажу алкоголя ресторанами и барами и требует от них закрываться раньше положенного, а также призывает людей работать из дома и избегать выхода на улицу без необходимости.

Вакцинированные от коронавируса туристы смогут посещать Маврикий без карантина и других ограничений с 1 октября, пишет novostipmr.com. Для въезда на остров им потребуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до отправления.

В Великобритании – новый пик смертности от коронавируса. За сутки умерли 174 человека – это полугодовой максимум. Растёт и заболеваемость, причем почти пять тысяч новых случаев связывают с фестивалем музыки и сёрфинга в Корнуолле. Минздрав страны начал расследование.

В США растёт давление на персонал частных предприятий. Авиакомпания Delta Air Lines объявила, что начнёт ежемесячно взимать по $200 с непривитых сотрудников. Перевозчик станет первой крупной американской компанией, которая вводит штраф как метод побуждения к вакцинации. Те, кто хочет избежать денежных потерь, могут успеть привиться до 1 ноября.

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