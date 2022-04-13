COVID-ситуация в мире: в Греции объявили о смягчении антиковидных ограничений

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С 1 мая по 31 августа отменяется необходимость показа при входе в заведения общественного питания, в промтоварные магазины и другие объекты сертификатов о прививках от коронавируса и перенесённом COVID-19.

Правительство Чили решило с 14 апреля отменить все ограничения на въезд в страну через открытые к этому моменту пункты пропуска. Иностранцам нужно будет заполнить декларацию и предоставить медицинскую страховку. Сейчас въезд в Чили возможен через международный аэропорт Сантьяго и пять наземных пунктов.

Большинство бразильцев выступили против проведения карнавала в апреле. Согласно данным опроса службы Datafolha, участвовать в уличных парадах готовы 10% жителей Рио-де-Жанейро и 6% респондентов в Сан-Паулу.

В Китае зарегистрировали новый суточный максимум заражений коронавирусом. За 24 часа в стране выявили 28 038 новых случаев COVID-19, передаёт novostipmr.com.

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