COVID-ситуация в мире: в греческие рестораны вакцинированных граждан будут пускать без масок

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В ресторанах Греции введут «безмасочные» зоны для вакцинированных. С 15 июля в обеденных зонах и центрах, где проводятся развлекательные и спортивные мероприятия, будут выделены две зоны: «чистые» для вакцинированных и переболевших, где не нужно будет носить маску, и «смешанные», где будут принимать и невакцинированных людей с отрицательных ПЦР-тестом.

В Чехии выявили «лямбда»-штамм коронавируса, который на данный момент доминирует в Перу. Кроме того, в стране подтвердили 120 случаев заражения штаммом «дельта».

«Лямбда»-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего он более заразен, нежели его предшественники. Симптомы у «лямбды» практически идентичны другим симптомам коронавируса: высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. Штамм «дельта» (индийский штамм) впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Во Всемирной организации здравоохранения его считают в два раза заразнее изначального коронавируса.

Крупнейший город центральной Австралии Алис-Спрингс закрыт на 72-часовой карантин из-за вспышки коронавируса.

Боливия в ближайшее время получит более 1 млн доз вакцины Janssen американской корпорации Johnson & Johnson. Боливию захлестнула третья волна коронавируса, отмечается значительный рост темпов инфицирования, из-за чего в ряде городов вводятся ограничительные меры, передаёт novostipmr.com.

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима ЧП для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Решение вступает в силу 14 июля. Среди ограничительных мер – сокращённый режим работы транспорта и магазинов.

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