COVID-ситуация в мире: В Голландии продлевают комендантский час, а в Корее начнут тестировать питомцев

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Власти Нидерландов решили продлить срок действия комендантского часа до 2 марта. Выходить на улицу без уважительной причины нельзя с 21:00 до 4:40.

В столице Южной Кореи, Сеуле, открыли тестирование на коронавирус для кошек и собак. Программа тестирования для домашних питомцев была одобрена властями после подтверждённого заражения домашней кошки коронавирусом на юге страны. Если заболевание будет выявлено, то животное, как и в случае с человеком, будет отправлено на карантин, пишет novostipmr.com.

Власти Израиля собираются полностью открыть въезд для иностранцев, сейчас ограниченный из-за коронавируса, к лету этого года.

В Грузии сняли часть ограничений, введённых ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, в стране с 8 февраля по будням возобновилась работа муниципального транспорта в крупных городах и работа рынков.

Правительство Чехии одобрило законопроект, предоставляющий властям возможность прекращать сроком на один год деятельность гостиниц и пансионов, ресторанов и других учреждений общепита за повторные нарушения действующих в республике социальных ограничений, направленных на пресечение распространения коронавируса.

Россия и Венгрия ведут переговоры о возможности производства вакцины от коронавируса “Спутник V” на базе одной из венгерских фармацевтических компаний.

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