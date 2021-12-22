COVID-ситуация в мире: в Германии усиливают новогодние карантинные ограничения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим в Европе в течение нескольких недель. С такой оценкой выступил Ханс Клюге – директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

«Омикрон» стал главенствующим в Великобритании: по данным Минздрава, на него приходится около 60% новых заражений. В стране ежедневно выявляют около 80-90 тыс. случаев, при этом в статистику попадает лишь 20-25% от реального числа заболевших.

В Германии усилят карантинные ограничения к Новому году: с 28 декабря для невакцинированных граждан празднование возможно в кругу одного домохозяйства плюс двое гостей, для вакцинированных – в компании до 10 человек (без учёта детей до 14 лет). Никаких многолюдных новогодних мероприятий не будет, но и общенациональный локдаун в стране не будут вводить. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о начале в стране пятой волны пандемии, которая может быть агрессивнее, чем все предыдущие.

Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении в стране вакцинных пропусков, которые придут на смену санитарным пропускам и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов. Власти рассчитывают, что он вступит в силу после 15 января, пишет novostipmr.com.

В Израиле зафиксирована смерть первого пациента с диагностированным омикрон-штаммом коронавируса. В стране 50% сотрудников общественного и государственного сектора будут переведены на удалённый режим работы с 26 декабря на месяц.

Власти Таиланда с 22 декабря приостанавливают регистрацию по туристическим программам «песочница» (кроме Пхукета) и Test & Go, которая позволяла полностью привитым от COVID-19 путешественникам из 63 стран и территорий не проходить карантин.

В Португалии правительство объявило о закрытии ночных клубов и баров на территории страны для сдерживания пандемии COVID-19. Новые ограничения вступят в силу 26 декабря и будут действовать по крайней мере до 9 января.

Правительство Латвии постановило, что въезжать в республику из ряда стран можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус.

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