COVID-ситуация в мире: в Германии с сегодняшнего дня вводится жесткий карантин

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Более 46,5 млн человек по всему миру были заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заболевших составляет 9 млн 207 тысяч человек. Число жертв новой инфекции в мире достигло 1 млн 200 тысяч человек. Победили болезнь свыше 33,6 млн человек.



В Германии с сегодняшнего дня вводится жёсткий карантин. Власти обязали немцев в ноябре свести социальные контакты к абсолютному минимуму. На один месяц в ФРГ закроются все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания, передаёт novostipmr.com.

Британия также введёт карантин из-за ситуации с коронавирусом. С 5 ноября будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины. Британцы смогут выходить из дома только в случае необходимости. Такой режим продлится как минимум месяц.

С 3 ноября и в Австрии будет действовать режим самоизоляции. Ограничительные меры вводятся до 30 ноября. Жителям запрещается покидать дома с 20:00 до 6:00. Ресторанам будет разрешено готовить пищу только навынос. Отели продолжат работать в ограниченном объёме. Музеи, театры, зоопарки, спортзалы будут вынуждены приостановить деятельность. Школы пока продолжат работу, однако власти оставляют за собой право пересмотреть это решение.

За минувшие сутки в России подтвердили 18 257 случаев заражения коронавирусом, умерли 238 человек, выздоровели 10 306. В Подмосковье на этой неделе ввели обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Школьников, живущих в квартире с пожилыми людьми, разрешат перевести на домашнее обучение.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 754 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 2 327 пациентов выздоровели. За всё время пандемии в Украине заболели 402 194 человека, из них 163 768 выздоровели, а 7 375 скончались.

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