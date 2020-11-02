COVID-ситуация в мире: в Германии с сегодняшнего дня вводится жесткий карантин

COVID-ситуация в мире: в Германии с сегодняшнего дня вводится жесткий карантин

Более 46,5 млн человек по всему миру были заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заболевших составляет 9 млн 207 тысяч человек. Число жертв новой инфекции в мире достигло 1 млн 200 тысяч человек. Победили болезнь свыше 33,6 млн человек.

В Германии с сегодняшнего дня вводится жёсткий карантин. Власти обязали немцев в ноябре свести социальные контакты к абсолютному минимуму. На один месяц в ФРГ закроются все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания, передаёт novostipmr.com.

Британия также введёт карантин из-за ситуации с коронавирусом. С 5 ноября будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины. Британцы смогут выходить из дома только в случае необходимости. Такой режим продлится как минимум месяц.

С 3 ноября и в Австрии будет действовать режим самоизоляции. Ограничительные меры вводятся до 30 ноября. Жителям запрещается покидать дома с 20:00 до 6:00. Ресторанам будет разрешено готовить пищу только навынос. Отели продолжат работать в ограниченном объёме. Музеи, театры, зоопарки, спортзалы будут вынуждены приостановить деятельность. Школы пока продолжат работу, однако власти оставляют за собой право пересмотреть это решение.

За минувшие сутки в России подтвердили 18 257 случаев заражения коронавирусом, умерли 238 человек, выздоровели 10 306. В Подмосковье на этой неделе ввели обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Школьников, живущих в квартире с пожилыми людьми, разрешат перевести на домашнее обучение.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 754 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 2 327 пациентов выздоровели. За всё время пандемии в Украине заболели 402 194 человека, из них 163 768 выздоровели, а 7 375 скончались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md