COVID-ситуация в мире: в Германии продлили карантинные меры, а в Черногории ввели комендантский час

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Власти Германии продлили карантинные меры в стране до 7 марта, но с оговорками. В частности, с 1 марта при условии соблюдения всех правил начнут работать парикмахерские.

Дальнейшее ослабление локдауна последует только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет ниже 35 на 100 тысяч жителей. Тогда речь может идти об открытии торговых точек, музеев и других заведений.

Правительство Черногории ввело комендантский час и ограничение на междугороднее сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки.

В Великобритании выделили новые симптомы, указывающие на заражение COVID-19. Речь идёт об ознобе, потере аппетита, головной боли и боли в мышцах.

В Италии назвали “Спутник V” великолепной вакциной, пишет novostipmr.com. Директор итальянского института фармакологических исследований имени Марио Негри, профессор Джузеппе Ремуцци считает, что препарат важен для всего мира.

Россия и Иран подписали план совместных действий по производству “Спутника V”. Зарегистрировать российскую вакцину готова Турция, а в Бахрейне вакцина уже прошла регистрацию в рамках ускоренной процедуры.

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