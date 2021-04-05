COVID-ситуация в мире: в Германии поощряют вакцинированных граждан, в Сирии на карантин переходят госучреждения

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В Германии вакцинированным пообещали привилегии при путешествиях и посещении магазинов. По словам главы Минздрава ФРГ, этим гражданам больше не придётся соблюдать карантин.

Действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса завершится в Чехии 11 апреля, пишет novostipmr.com. Правительство страны не будет его продлевать.

Премьер-министр Сирии объявил о переходе госучреждений на карантинный режим. С сегодняшнего дня ряд ведомств будет полностью закрыт, а у других будет сокращённый график. При этом число присутствующих на рабочих местах будет уменьшено до минимума. Режим будет действовать с 5 по 15 апреля включительно.

С сегодняшнего дня в трёх префектурах Японии усилили меры против распространения коронавируса. В частности, местные власти смогут ограничить время работы заведений общепита до 20:00 и запретить их посещение людям с температурой и без защитных масок. Кроме того, будут расширены масштабы проводимых в регионе тестов на коронавирус, а также подготовлено максимальное число карантинных учреждений и больничных коек для заразившихся.

Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд до 4 тысяч россиян в неделю при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

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