COVID-ситуация в мире: В Германии одобрили послабления для привитых от коронавируса, в Польше отменяют масочный режим на улице

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А власти Японии намерены с 10 мая ужесточить правила въезда для прибывающих из Индии, а также Пакистана и Непала, на фоне резкого роста числа новых заражений коронавирусом в регионе.

Въезжающие из указанных стран должны будут в течение шести суток по прибытии находиться в специализированных карантинных учреждениях. Раз в три дня им необходимо будет сдавать тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата они смогут поехать домой и провести там оставшуюся часть двухнедельного срока самоизоляции.

В Германии окончательно одобрили послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших. В частности, такие категории граждан смогут беспрепятственно встречаться друг с другом, не предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений и магазинов. Однако им придётся по-прежнему носить защитные маски. Предполагается, что новые положения вступят в силу уже в эти выходные, пишет novostipmr.com.

Власти Польши утвердили решение об отмене масочного режима на свежем воздухе с 15 мая. Маски можно не носить на улице при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м. Надевать маску по-прежнему следует в помещении и транспорте, на кладбищах, парковках и бульварах. Не надевать маску теперь разрешено молодожёнам в ЗАГСе во время свадебной церемонии.

Казахстан окажет Индии гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Индия получит 6 млн медицинских масок, 400 тысяч респираторов, 50 тысяч противочумных костюмов, 105 переносных аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В Непале с гималайского пика Дхаулагири эвакуировали альпинистов с COVID-19. Инфицированных скалолазов доставили вертолётами в Катманду. Тесты на COVID-19 у семерых из 19 дали положительный результат, остальным сдача тестов предстоит в ближайшее время.

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