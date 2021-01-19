COVID-ситуация в мире: в Германии обнаружили новый штамм коронавируса

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Мутировавший COVID-19 диагностировали у 35 человек. Пока ученые проверяют, насколько новый вид заразен и смертоносен.

Более 95,555 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 24 млн 074 тысячи человек. Число жертв новой инфекции в мире достигло 2 млн 40 тыс. человек. Победили болезнь порядка 67,2 млн человек, передаёт novostipmr.com.

Штраф за нарушение ограничений, введенных правительством Швеции для предотвращения распространения нового коронавируса, составит 2 тыс. крон ($238).

Новый вид коронавируса выявили у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен в Германии. Анализы пациентов отправили в берлинскую больницу Шарите для дальнейшего исследования. В то же время власти Германии рассматривают вопрос о том, чтобы обязать носить жителей в общественных местах респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо медицинских масок. Эта мера уже вступила в силу в Баварии.

Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на использование 100 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса от компании Sinopharm. 24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом.

Государственный медицинский институт Чехии подтвердил в понедельник появление в республике “британского” штамма коронавируса, который распространяется значительно быстрее обычного.

В ЮАР выяснили, что появившийся в стране штамм коронавируса более агрессивный и заразный. По словам главного эпидемиолога страны, новый штамм, получивший маркировку 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится.

В Бразилии вакцинация от коронавируса стартует на день раньше плана. Национальное агентство по санитарному надзору разрешило временное ограниченное использование вакцины производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech и препарата британско-шведской AstraZeneca.

Глава Минздрава Австралии прогнозирует, что до конца года страна полностью не откроет границы, даже если вакцинация населения будет проходить запланированными темпами и к концу года большинство австралийцев привьются от коронавируса.

В Турции заявили о намерении снизить заболеваемость COVID-19 к началу турсезона.

Парламент Эстонии перейдет на удаленную работу из-за заражения коронавирусом депутатов и сотрудников аппарата. На текущей неделе все пленарные заседания пройдут дистанционно.

Туркменистан зарегистрировал вакцину «Спутник V». Это первая страна в Центральной Азии, которая одобрила применение вакцины на своей территории.

Узбекистан разработал дорожную карту по вакцинации населения «Спутник V» и отправил ее в Россию для утверждения.

Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» прошла проверку в России. Директор по производству Карагандинского фармацевтического комплекса уточнил, что предприятие ждет паспорта от российской стороны.

За минувшие сутки COVID-19 в России проявился у 22 857 человек, умерли 471 пациент, выздоровели 18 333 человека. C 31 января записаться на вакцинацию смогут все желающие россияне на портале госуслуг, где появится отдельная специализированная форма. Также можно будет оформить электронный сертификат о прохождении вакцинации.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3 939 человек, зафиксировано 177 летальных случаев, 15 052 пациента выздоровели. В стране третий день подряд снижается число выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки выздоровели втрое больше людей, чем заболели. Правительство ведёт переговоры одновременно с шестью производителями COVID-вакцины. Однако производителей препарата не называют, поскольку подписаны договоры о неразглашении.

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