COVID-ситуация в мире: в Евросоюзе вакцинированы 100 млн жителей

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Государства Евросоюза полностью вакцинировали от коронавируса около 100 млн своих граждан. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, хотя бы одну дозу вакцины уже получили 50% жителей Евросоюза. При этом она заявила о стремлении Евросоюза создать в Африке мощности по производству вакцин от COVID-19, на эти цели будет выделено €1 млрд.

Новая вспышка коронавирусной инфекции из-за распространения индийского штамма возможна в столице Индонезии Джакарте. За последнюю неделю число активных случаев возросло на 50% и составило более 17,4 тыс. Если рост продолжится, властям города придётся пойти на крайние меры и объявить локдаун, передаёт novostipmr.com.

В столице России из-за заболеваемости продлили выходные дни и на неделю ограничили работу общепита в ночное время. Новые ограничения введут и в Санкт-Петербурге: с 17 июня там закроют фудкорты и игровые комнаты, запретят работу заведений общепита на ночь, снизят предельную заполняемость кинозалов с 75% до 50%, введут ограничения при посещении футбольных матчей. Кроме того, в Петербурге отменили бал медалистов — традиционное мероприятие для выпускников школ, которое обычно проводится в Петергофе.

Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых российских вузах пройдёт в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня. Тестирование, которое нельзя провести дистанционно, пройдёт при соблюдении антиковидных мер.

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