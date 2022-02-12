COVID-ситуация в мире: в Европе смягчают меры по борьбе с коронавирусом

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В США отложили одобрение вакцинации от коронавируса для детей от 5 лет вакциной Pfizer. В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявили, что хотят получить больше данных от Pfizer, чтобы принять окончательное решение о вакцинации для самых маленьких американцев. Дети младше 5 лет – это единственная категория населения в США, которая пока не получила вакцину от коронавируса.

Власти провинции Онтарио в Канаде ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов против ограничений для борьбы с коронавирусом, которые продолжаются две недели. Протестующие заблокировали некоторые районы Оттавы, а также мост Амбассадор в городе Виндсдор, через который проходит граница между Канадой и штатом Мичиган США.

В Норвегии в ближайшее время могут отменить ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Итоговое решение правительства будет объявлено 13 февраля, а к 17 февраля ожидается снятие всех коронавирусных ограничений, пишет novostipmr.com.

Власти Бельгии со следующей недели смягчат меры по борьбе с COVID-19. С 19 февраля цветовой уровень эпидемиологической угрозы опустится с самого высокого – красного – до оранжевого. Ресторанам и барам разрешат работать без ограничений по времени. Также можно будет не носить маски в барах и ресторанах, а ночные клубы и танцевальные площадки смогут вновь открыться. Мероприятия на открытом воздухе, в том числе концерты, смогут проходить в гораздо более мягких условиях.

Тенденция распространения коронавируса в Германии позволяет сделать первый шаг к смягчению ограничений, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он предложил премьер-министрам федеральных земель встретиться для обсуждения возможности отмены некоторых мер. Шольц также ещё раз выступил в поддержку планов по введению всеобщей вакцинации, отметив, что неизвестно, какой будет ситуация в предстоящую осень.

Франция упрощает правила для путешественников. Теперь от туристов, вакцинированных в соответствии с европейскими нормами, при отъезде больше не будут требовать никаких тестов.

Свои границы для путешественников открывает Тунис. С 15 февраля правительство страны отменяет обязательные тесты для вакцинированных иностранцев и карантин – для непривитых. При этом невакцинированные могут приехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов до вылета, или экспресс-тестом – за 24 часа. От тестов освобождены дети до 6 лет.

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