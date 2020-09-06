COVID-ситуация в мире: в Европе наблюдается новая волна коронавируса

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 26,6 млн человек, из них более 874 тыс. скончались. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 6,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (4,09 млн), на третьем Индия (более 4 млн), на четвертом Россия (более 1 млн).

США рассчитывают получить вакцину до конца октября, сообщил Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие недели одна из компаний-разработчиков ожидает результаты испытаний.

В Европе продолжают возникать новые вспышки коронавирусной инфекции. Наиболее значительный прирост подтверждённых случаев зафиксирован в Испании и во Франции.

В Испании суточное количество случаев инфицирования COVID-19 выросло до максимального показателя за последние четыре месяца. Отмечается, что в Испании зафиксировано больше случаев COVID-19 на душу населения, чем в любой другой европейской стране. Заболеваемость здесь растет с середины июля, когда был ослаблен карантин. Многие города Франции сделали ношение медицинских масок в общественных местах обязательным.

В Лондоне власти распорядились расширить тротуары за счет проезжей части, чтобы помочь пешеходам держаться друг от друга на безопасной дистанции. В Британии фиксируется самый высокий прирост инфицированных за последние четыре месяца.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России заметно растет вторые сутки подряд. Всего в стране уже 1 020 310 заболевших COVID-19. Число жертв за весь период достигло 17 759. Поправились и выписаны 838 126 пациентов.

В Украине за минувшие сутки выявили 2 836 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд – второй подряд и уже третий на этой неделе, сообщает украинский Минздрав. Общее количество инфицированных в Украине с начала пандемии превысило 133 тысячи человек, а умерших 2 811.

За последние сутки в Молдове выявили 567 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число заразившихся в стране увеличилось до 39 473. За последние сутки в лабораториях провели 2628 тестов на коронавирус. Из 567 новых случаев заражения 4 оказались «завезенными» – из Турции, Египта, Франции и Чехии.

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