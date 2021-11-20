COVID-ситуация в мире: в ЕС впервые одобрили лекарство от коронавируса

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В Евросоюзе Агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное разрешение на использование препарата от коронавируса «Молнупиравир» американского фармацевтического гиганта MSD. Как утверждает производитель, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма и замедляет дальнейшее развитие COVID-19. Лекарство выпускается в виде капсул, их нужно принимать дважды в день в течение пяти дней.

В США одобрили применение третьей дозы вакцины от COVID-19 Moderna и Pfizer для взрослых. Ревакцинироваться могут те, кто прошёл полный курс вакцинации одобренным в стране препаратом. Получить дополнительную дозу можно через полгода после последней прививки.

Министерство здравоохранения Канады разрешило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Правительство Японии утвердило новый пакет мер, направленных на поддержку населения и экономики в условиях распространения COVID-19. На это выделят около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с распространением инфекции, возобновление социально-экономической деятельности, поддержку населения и предпринимателей. Примерно по 100 тыс. иен (около $880) выплатят семьям на каждого ребёнка младше 18 лет. Такую же выплату в 2020 году получили все проживающие в стране, пишет novostipmr.com.

Власти одного из штатов Индии запретили продажу алкоголя без прививки от COVID-19. Продавцы не станут требовать от покупателей сертификаты о прививке, им будет достаточно словесного подтверждения.

Противники антикоронавирусных мер вышли на протесты в Роттердаме (Нидерланды). Протестующие жгли машины и взрывали фейерверки. В ответ силовики открыли предупредительный огонь и применили водомёты. В результате пострадали по меньшей мере семь человек.

В Германии могут задействовать ВВС для перевозки пациентов с COVID-19. Решение обусловлено тем, что во многих федеральных землях отделения интенсивной терапии полностью заполнены. Вертолёты и военно-транспортные самолёты могут задействовать в перевозке тяжелобольных в больницы других федеральных земель или европейских стран.

Бавария на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 введёт локдаун для непривитых и отменит рождественские ярмарки.

В Норвегии ужесточили правила въезда в страну. С 26 ноября все лица, собирающиеся въехать на территорию Норвегии, должны заранее сообщить о своём визите и зарегистрироваться в специальной базе данных. Требование распространяется как на непривитых от COVID-19, так и на привитых.

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