COVID-ситуация в мире: в ЕС суточный прирост заболевших впервые превысил 1 млн

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Число новых случаев коронавируса за сутки в Евросоюзе впервые превысило 1 миллион. Правительства некоторых европейских стран обеспокоены нагрузкой на больницы и службы здравоохранения.

В столице Швеции Стокгольме сообщили о кризисе в работе местной системы здравоохранения из-за одновременного роста ковид-пациентов, а также распространения гриппа и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так, 6 января в нескольких больницах время ожидания приема в реанимационных отделениях составило более суток. Во многих больницах Стокгольма отсутствует необходимое количество медиков и младшего медперсонала, которые находятся в отпусках по болезни.

В Лондоне для оказания помощи в борьбе с распространением нового штамма коронавирусной инфекции задействованы 200 военных медиков Минобороны Великобритании.

В Эстонии с 10 января в случае близкого контакта с носителем вируса или приезда из-за пределов страны срок карантина составит семь дней вместо прежних десяти. Во время карантина покидать дом можно только для приобретения жизненно необходимых вещей. Требование самоизоляции по-прежнему не будет распространяться на вакцинированных людей и переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Карантинные меры ужесточили в связи с локальной вспышкой коронавирусной инфекции в Гонконге (Китай). С 7 по 20 января в городе не будут работать спортивные, культурные и развлекательные объекты. Все точки общепита будут открыты только до 18:00, далее им разрешено работать лишь навынос. С 8 января на 14 дней приостановлено авиасообщение с Австралией, Великобританией, Индией, Канадой, США, Пакистаном, Филиппинами, Францией.

Власти Японии решили ввести новые ограничительные меры в трёх префектурах страны (Окинава, Хиросима и Ямагути) в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Усиленные меры будут действовать до конца января. В частности, в этих регионах ограничат работу заведений общественного питания и развлекательных учреждений, а также введут ряд запретов на проведение массовых мероприятий.

Невакцинированные жители Северной территории Австралии будут вынуждены соблюдать строгие ограничения с 6 января после того, как эпидемиологическая ситуация в штате заметно ухудшилась. Непривитым гражданам старше 16 лет не разрешают отъезжать более чем на 30 километров от дома. Покинуть место проживания можно только по трем причинам: получение медпомощи, включая тестирование на COVID и вакцинацию; приобретение товаров и услуг первой необходимости; оказание помощи и поддержки члену семьи или человеку, который не может содержать себя.

Коллективный иммунитет в России вырос до 62,6%. Первую прививку сделали более 79 млн человек, вторым компонентом вакцинировались более 75 млн. Уровень коллективного иммунитета наиболее высок в Тыве, Липецкой области и Подмосковье, которые уже близки к необходимым 80%. Это, соответственно, 78%, 76,7% и 76,5%.

В Украине разрешили бустерную дозу от COVID-19 всем желающим совершеннолетним. После её введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток. Желательный период ревакцинации – от 6 до 9 месяцев с даты вакцинации.

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