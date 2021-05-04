COVID-ситуация в мире: в ЕС предлагают ослабить ограничения на въезд иностранцев

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Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в Евросоюз. Планируется разрешить доступ не только тем, кто прибывает из стран с хорошей эпидситуацией, но и тем, кто полностью прошёл вакцинацию одобренными в ЕС препаратами.

Разрешение также можно будет распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила к применению в экстренных ситуациях. Иностранные граждане должны сделать прививки как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз, пишет novostipmr.com.

В Польше возобновили работу музеи и художественные галереи в ограниченном режиме. Они были закрыты по решению правительства с 20 октября, когда набирала обороты вторая волна пандемии коронавируса. Посетители музеев и галерей должны будут соблюдать физическую дистанцию друг от друга в 1,5 метра, а также носить защитные маски. С 8 мая в республике откроются гостиницы, однако они пока смогут принять не более 50% посетителей от максимального числа. С 15 мая в Польше отменят масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.

В Турции разработали тест, который за три часа определяет британский, южноафриканский и бразильский штаммы COVID-19. Последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора на основе специального программного обеспечения. Оценка результатов ПЦР-теста даёт понять, является ли отобранная у пациента проба южноафриканским, бразильским, британским штаммом или начальным вариантом.

Власти Кувейта запретили покидать страну не получившим вакцину от коронавируса. Запрет вступает в силу 22 мая и не коснётся граждан младше 18 лет. Кроме того, совет министров продлил запрет на въезд в страну иностранцев, который действует с начала февраля.

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