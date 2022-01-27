COVID-ситуация в мире: в Дании планируют снять все коронавирусные ограничения

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Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 10 млрд. Больше половины из них приходятся на три страны: Китай (2,98 млрд), Индию (1,67 млрд) и США (0,54 млрд). В шести государствах: ОАЭ, на Мальдивах и Кубе, в Португалии, Камбодже и Сингапуре — привиты более 90% жителей, которым разрешена вакцинация. В число стран, где вакцинированы уже более 80% населения, входят Мальта, Китай, Бруней, Чили, Южная Корея, Испания, Аргентина, Италия, Канада, Катар, Австралия, Дания, Исландия, Эквадор, Бахрейн, Япония, Вьетнам, Уругвай.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус мутирует стремительно и последующий вариант может быть куда агрессивнее «омикрона», который пока, хоть и является самым заразным, всё же значительно реже приводит к госпитализации, чем «дельта». Число новых случаев заражения сейчас рекордное — за неделю больше 21 миллиона инфицированных.

Китайские учёные сообщили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Специалисты отметили, что для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определённая мутация. В настоящий момент этот тип коронавируса угрожает только летучим мышам, однако есть риск проникновения в человеческую популяцию. Эксперты призвали тщательно отслеживать распространение NeoCoV. При этом они подчеркнули, что природа вируса по-прежнему остаётся загадкой.

Израиль утвердил четвёртую дозу вакцины от COVID-19 для людей из групп риска старше 18 лет. Решение приняли в связи с данными о пользе четвёртой прививки для пожилых в возрасте 60 лет и старше, которые демонстрируют, что защита от заражения в сравнении с третьей дозой возрастает в два раза. Четвёртую дозу вакцины можно получать спустя четыре месяца с момента третьей прививки.

Самый высокий с начала пандемии в феврале 2020 года уровень заражения коронавирусом зарегистрирован в Египте. Там за минувшие сутки выявлено 1 809 заболевших, что является абсолютным максимумом, пишет novostipmr.com.

Новая система диагностики и лечения коронавирусной инфекции начала применяться в Республике Корея. Цель новых мер — остановить распространение омикрон-штамма коронавируса, ставшего в стране доминирующим.

Сотрудники Университета медицины префектуры Киото на западе Японии обнаружили, что омикрон-штамм нового коронавируса может на протяжении 21,1 часа сохраняться на коже человека.

Министерство здравоохранения Дании внесло в парламент страны предложение полностью снять все коронавирусные ограничения, начиная со следующей недели. По словам главы ведомства Магнуса Хойнике, в своём решении власти опираются на мнение экспертного научного совета при правительстве страны. Если парламент одобрит предложение, с 1 февраля Дания по большей части вернётся к прежней, допандемийной жизни.

31 января в Австрии отменят локдаун для непривитых граждан. Он был введён ещё в ноябре прошлого года. Ограничения были введены для того, чтобы уберечь от перегрузки отделения реанимации и интенсивной терапии в больницах, где лечат пациентов с COVID-19. Как пояснил канцлер Австрии Карл Нехаммер, такая угроза больше не ожидается. Кроме того, 1 февраля вступает в силу закон об обязательной вакцинации для взрослых.

В Украине за сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии. За минувшие сутки коронавирус в стране обнаружили у 32 393 человек, зафиксировано 154 летальных случая, 5 237 пациентов выздоровели.

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