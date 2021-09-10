COVID-ситуация в мире: в Дании отменили все коронавирусные ограничения

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Сегодня в Дании сняли все ограничения, введённые в связи с пандемией. Ночные клубы с 10 сентября не будут просить своих гостей показывать на входе ковид-паспорта. Больше не действуют и требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.

Некоторые ограничения на въезд в Данию остаются. Кроме того, при распространении инфекции могут быть закрыты школы. Отметим, что Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.

В штате Вашингтон (США) вводится масочный режим для массовых мероприятий вне помещений на воздухе с участием более 500 человек. Такая мера вызвана резким ростом заболеваемости коронавирусом в штате. Ограничения начинают действовать с 13 сентября, пишет novostipmr.com.

Moderna разрабатывает единую вакцину от коронавируса и гриппа. Новая РНК-вакцина будет сочетать в себе текущий вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая также находится в стадии разработки.

Детям до 12 лет разрешили въезд в Турцию без отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус и без сертификата о вакцинации. Такие правила действуют в стране до конца сентября. Ранее въезд в Турцию без ПЦР-теста был разрешён детям только до шести лет.

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