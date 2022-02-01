COVID-ситуация в мире: в Дании отменили ограничения, введённые из-за пандемии

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Дания отменила последние ограничения, связанные с коронавирусом, а сам COVID-19 больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого «означает или вызывает опасность серьёзных нарушений важных общественных функций».

Поскольку, по мнению датских властей, этого не происходит, оснований для ограничений больше нет. Хотя уровень инфицирования всё ещё высок, в управлении здравоохранения Дании считают, что возврат к нормальной жизни не сопряжён с большой опасностью. С 1 февраля в стране отменено требование наличия ковид-паспорта для пассажиров поездов.

В Испании разрешили провести третью фазу испытаний местной вакцины от COVID-19. В опыте примут участие около 3 тысяч человек старше 16 лет. Также в стране сократили срок действия антигенных тестов на ковид для въезда в Испанию. Действительными будут считаться только отрицательные результаты тестов, образец которых был получен за 24 часа до прибытия в страну.

В Праге проходит акция протеста против действующих в Чехии антиковидных ограничений. В митинге принимают участие около 200 активистов, передаёт novostipmr.com.

Власти Таиланда возобновили регистрацию в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам не проходить карантин после прибытия в королевство. Теперь данная схема, которая была приостановлена из-за омикрон-штамма, доступна для поездок из любых стран и территорий.

В ЮАР власти смягчили условия самоизоляции при заболевании COVID-19. Срок карантина сократили с 10 до 7 дней.

В Грузии не будут действовать «зелёные паспорта» для посещения общественных мест. Их отменяют из-за лёгкого течения заболевания, вызванного распространением омикрон-штамма.

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