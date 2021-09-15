COVID-ситуация в мире: в Черногории вступили в силу ограничения на въезд, а в Нидерландах отменяют социальную дистанцию

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Нидерланды отменят правило социального дистанцирования 25 сентября. В кафе, барах, ресторанах, театрах и кинотеатрах станет обязательным предъявление свидетельства о вакцинации, недавно перенесённом заболевании или об отрицательном результате теста.

Власти Италии хотят ввести COVID-паспорта для всех госслужащих несмотря на несогласие с этим лидеров ультраправых. Данное намерение связано с успешным введением в Италии соответствующих документов для учителей на этой неделе. Так, теперь от педагогов требуют предоставить доказательство о вакцинации от коронавируса, данные о том, что они переболели COVID-19, либо отрицательный тест на наличие вируса, сделанный не ранее, чем за 48 часов. Итальянский премьер-министр планирует в ближайшее время распространить действие сертификатов на 1,2 млн сотрудников министерств и местных советов, передаёт novostipmr.com.

Меры по ужесточению условий въезда в Черногорию, введённые 20 августа, вступили в силу. С сегодняшнего дня доступ в страну разрешён по прошествии 14 дней с момента полной вакцинации или при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Не прошедшим вакцинацию при отсутствии ПЦР-теста теперь запрещено посещать торговые центры и ночные клубы. В противном случае граждане Черногории и иностранцы с временным видом на жительство будут направляться на изоляцию.

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