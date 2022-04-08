COVID-ситуация в мире: в Черногории отменили масочный режим

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Черногория приняла решение о смягчении противоковидных мер, отменив обязательное ношение масок в общественных местах. С сегодняшнего дня оно обязательно только в поликлиниках, больницах, общественном транспорте и отелях. Во всех остальных местах ношение маски носит рекомендательный характер. Кроме того, отменяется ограничение числа присутствующих на массовых мероприятиях на открытых площадках.

Финляндия продлила действие введённых из-за пандемии ограничений на границах до 8 мая. Въезжающим из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе нужно предъявить действительный сертификат о полном курсе вакцинации одобренными в Финляндии прививками или подтверждение о перенесённом в последние шесть месяцев COVID-19. Это требование относится ко всем, кто был рождён в 2006 году и ранее. В основном эти положения касаются туристов, при этом для ряда категорий лиц, включая въезжающих членов семей финнов или близких родственников, ограничения менее жёсткие.

В Чехии выявили первый случай заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ. Он был впервые обнаружен в середине января в Великобритании и считается, согласно данным ВОЗ, на 10% более заразным, чем «омикрон».

Кипр значительно ослабит антиковидные ограничения и отменит форму CyprusFlightPass. С 11 апреля на греческом юге острова отменяется обязательное использование защитной маски вне закрытых помещений, пишет novostipmr.com.

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