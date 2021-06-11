COVID-ситуация в мире: в Чехии туристам предложат привиться на платной основе

COVID-ситуация в мире: в Чехии туристам предложат привиться на платной основе

Находящиеся в Чехии иностранцы, не имеющие местной страховки, с 10 июня могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Прививки им будут делаться на платной основе препаратом Pfizer. Стоимость прививки составит 850 крон.

Эстония присоединилась к европейской системе COVID-сертификатов, пишет novostipmr.com. Они позволят более свободно перемещаться в пределах ЕС, когда система взаимного признания документов заработает в полном объёме с 1 июля.

В Иран доставили девятую партию вакцины «Спутник V». В республику поступило 100 тысяч доз российского препарата. Бесплатная и добровольная вакцинация населения этой страны проходит с 9 февраля.

С 12 июня власти Петербурга вводят дополнительные ограничения на проведение культурных и зрелищных мероприятий в помещениях: число посетителей не должно превышать 3 тысячи человек. Мера будет действовать по 12 июля.

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