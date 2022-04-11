COVID-ситуация в мире: в Чехии отменяют масочный режим в транспорте

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Власти Чехии отменяют с 14 апреля обязанность носить медицинские маски в общественном транспорте. В конце апреля – начале мая ограничение будет отменено и для больниц, поликлиник и учреждений социальной опеки.

На Кипре отменяются QR-коды в офисах и обязательное ношение масок на улице. Также в республике снимаются ограничения на заполняемость театров и кинозалов, разрешается организация палаточных городков, пишет novostipmr.com.

В Египте для регистрации прибывающих в страну запустили онлайн-портал вместо бумажных форм. Он позволит сократить время на прохождение санитарного контроля в аэропорту.

В Шанхае впервые с начала локдауна объявили о смягчении ограничений в некоторых районах. Закрытыми районами будут считаться те, где за последние 7 дней были выявлены случаи коронавируса.

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