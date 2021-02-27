COVID-ситуация в мире: В Чехии ограничили передвижение жителей, а в Тайланде ослабили ограничения

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Власти Чехии ограничили передвижение жителей страны районами проживания.

Так, с 1 марта районы проживания можно будет покидать только для поездок на работу, к врачу или для ухода за близкими людьми. Местные власти объясняют ограничения ухудшением эпидемиологической ситуации, пишет novostipmr.com.

Власти Таиланда ослабили COVID-ограничения на Пхукете и в Чиангмае. Вновь открылись рестораны и бары, там разрешили продажу алкоголя. Также на острове вновь заработали развлекательные заведения и салоны массажа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, более 113,415 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 28 млн 486 тысяч человек.

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