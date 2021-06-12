COVID-ситуация в мире: В Бразилии разрешили прививать подростков от 12 лет

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Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 175,2 миллиона. Из них 3 млн 781 тысяча 48 скончались. Применено 2 млрд 287 млн 650 тысяч 548 доз вакцины от коронавируса.

Власти Великобритании рассматривают возможность отложить отмену коронавирусных ограничений в Англии, которая прежде планировалась не ранее 21 июня и предполагала полное восстановление социальных контактов. Отсрочка может составить до четырех недель. Окончательное решение еще не принято, его планируется объявить в понедельник. Смещение отмены ограничений на июль обсуждается в свете роста заболеваемости и более активного распространения индийского штамма коронавируса. Власти рассчитывают, что при таком сценарии прививочная кампания может сработать лучше, так как сейчас очередь на вакцинацию дошла до молодых граждан. Как отмечается, решение было принято после презентации исследований лаборатории, которые показали безопасность и эффективность вакцины для данной возрастной группы.

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило использование вакцины от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет, говорится в сообщении агентства, передаёт novostipmr.com.

Власти Греции продлили разрешение на неквотированный приезд граждан России до 21 июня. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике. Въехать в страну можно при наличии или свидетельства о вакцинации, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Документы должны быть выданы государственным органом.

Прибывающих на территорию России, в том числе и иностранных граждан, обяжут соблюдать режим изоляции до получения результатов двух тестов на коронавирус, соответствующие изменения предлагается внести в постановление Главного государственного санитарного врача РФ.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 510 случаев, следует из данных оперативного штаба. С начала недели в России наблюдается ежедневное увеличение заболеваемости коронавирусом, показатели субботы соотносятся с данными на утро 19 февраля, когда было выявлено 13 433 новых случая. Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 193 тыс. 964 случая коронавирусной инфекции, 126 073 умерших и 4 млн 792 тыс. 169 выписанных.

За сутки в Украине обнаружили более чем на 300 заболевших коронавирусом меньше, чем днем ранее. Число активных случаев падает. Так, за минувшие сутки в стране выявили 1 274 новых случаев заболевания COVID-19 против 1 603 случаев днем ранее, сообщает Минздрав Украины. За все время пандемии в Украине заболели 2 222 701 человек; выздоровели 2 125 685 человек; летальных случаев – 51 646.

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