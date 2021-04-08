COVID-ситуация в мире: в Бразилии обнаружили новый опасный штамм коронавируса

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Бразильские учёные обнаружили новую разновидность коронавируса, имеющую комбинацию мутаций, характерных для выявленных ранее более опасных, по сравнению с оригинальным вирусом, штаммов.

Обнаруженная в столице штата Минас-Жерайс Белу-Оризонти разновидность инфекции имеет сразу 18 мутаций. Отдельные из них свойственны британскому и южноафриканскому штаммам, а также двум другим бразильским штаммам. Все четыре, как полагают учёные, являются более заразными, чем оригинальный вирус из китайского Уханя, и именно с ними связывают повторные пики заражений и ухудшение эпидемиологической ситуации в разных странах мира.

Самая густонаселённая и вторая по площади провинция Канады Онтарио объявила о четырёхнедельном локдауне, чтобы замедлить распространение коронавируса. С сегодняшнего дня жители провинции должны оставаться дома, пишет novostipmr.com. В порядке исключения они могут выйти в продуктовый магазин или аптеку, обратиться за оказанием медуслуг. Кроме того, гражданам разрешается выходить на прогулки на свежем воздухе, а также на работу, которую нельзя выполнять удалённо. Также с сегодняшнего дня все розничные магазины, кроме продуктовых и аптек, закроются на 4 недели.

Власти Токио попросили правительство Японии разрешить ввести экстренные ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19. Накануне в Осаке ввели режим ЧС.

Российский препарат для лечения коронавируса “Ковид-глобулин” получил разрешение на проведение клинических испытаний. Исследования стартуют в ближайшее время. Отмечается, что первая фаза исследований не выявила побочных эффектов у здоровых добровольцев.

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