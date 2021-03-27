COVID-ситуация в мире: в Бразилии испытывают собственную вакцину, а в Польше ввели новые ограничения

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В Бразилии готовы начать испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции ButanVac, начало применения которой запланировано на июль.

Испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае запланировано начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата, передаёт novostipmr.com.

В Польше вступили в силу дополнительные ограничения: закрылись парикмахерские и салоны красоты, детские сады, магазины мебели. Введены ограничения по числу клиентов в аптеках и продуктовых магазинах.

В Казахстан поступит 3 млн доз китайской вакцины Sinovac и 1 млн доз российской вакцины «Спутник Лайт». Как сообщил министр здравоохранения республики, с 1 апреля в Казахстане начнёт действовать счётчик вакцинации с данными о поступлении вакцин на склады в регионы и привитии граждан против COVID-19.

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