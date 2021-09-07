COVID-ситуация в мире: в Болгарии вступили в силу новые ограничения по коронавирусу

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Противоэпидемические меры будут действовать до 31 октября. На этот период в Болгарии запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе музыкальных и других фестивалей, на которых число присутствующих не ограничено определенным количеством сидячих мест; закрываются детские центры и клубы; спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться без зрителей.



Закрываются ночные клубы и дискотеки. Ограничивается время работы предприятий общественного питания, в том числе ресторанов и кафе, которые могут работать с 7 утра и до 23:00. До 50% вместимости зала ограничено количество зрителей на концертах, спектаклях и в кинотеатрах.

Масочный режим и другие ограничения в Чехии могут быть ослаблены тогда, когда от коронавируса будут привиты как минимум 75% жителей. Сейчас в стране сделано около 11,5 млн прививок. На данный момент в Чехии доступны четыре вакцины от коронавируса: американские Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson, а также англо-шведская AstraZeneca, передаёт novostipmr.com.

Канада открыла границу для полностью вакцинированных иностранцев. В страну смогут приезжать граждане других государств, которые прошли полный курс вакцинации только препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Власти Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от шести лет. Имеющиеся данные гарантируют хороший иммунный ответ от вакцины в этой возрастной группе, отметили в Институте общественного здоровья страны.

Частные клиники Сингапура отменили для пожилых людей плату за вакцину Sinopharm. Инициатива направлена на поддержание усилий правительства по максимальному охвату населения прививками.

В Крыму пока не планируют требовать отрицательные ПЦР-тесты при заселении в отели. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что для заселения потребуются справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.

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