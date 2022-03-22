COVID-ситуация в мире: в Болгарии отменили ковид-сертификаты

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Ковид-сертификаты, необходимые для посещения публичных мероприятий и мест массового скопления людей, накануне отменили в Болгарии. С сегодняшнего дня восстановлена полноценная работа высших учебных заведений, однако осталось в силе требование регулярно проветривать и дезинфицировать помещения, где проходят учебные занятия.

Кроме того, студенты и преподаватели по-прежнему обязаны носить защитные маски. Следующим действием санитарных властей по программе отмены ограничений станет отказ от обязательного тестирования на ковид для школьников, запланированный на конец марта.

В Японии завершилось действие усиленных мер против коронавируса. Ограничения охватывали 35 из 47 префектур страны, включая район Большого Токио, передает novostipmr.com.

Disneyland Шанхая с сегодняшнего дня закрывается на неопределенный срок из-за COVID-19. В городе за последнюю неделю было выявлено более 1,6 тыс. бессимптомных носителей вируса и десятки инфицированных с симптомами.

Малайзия одобрила препарат компании Cansino для ревакцинации. Жители, получившие две дозы препарата Cansino или Sinovac, через три месяца смогут обращаться за бустерной дозой Convidecia.

В Израиле сняли почти все антиковидные ограничения. Вместе с тем власти продлили действие предписания об обязательном ношении защитных масок в помещениях.

Грузия на этой неделе получит препарат Paxlovid для лечения коронавируса. Лекарство предоставят людям с хроническими заболеваниями, входящим в группу риска. Правительство Грузии в связи с улучшением эпидемической обстановки с распространением коронавируса приняло решение с 28 марта отменить масочный режим на улице. Ношение масок будет обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте.

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