COVID-ситуация в мире: в Белоруссии запустили промышленное производство «Спутника V»

0

Более 125,4 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 2 млн 755 тыс. человек. Победили болезнь 95,3 млн человек.

Соединенные Штаты должны сделать не менее 200 млн прививок от нового коронавируса в течение первых 100 дней новой администрации. Об этих планах объявил президент США Джо Байден. С 28 марта власти Германии введут обязательное правило наличия отрицательного теста на коронавирус для всех прилетающих в страну, передаёт novostipmr.com.

Граждане Сербии и иностранцы, прошедшие вакцинацию препаратами Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и «Спутник V», смогут въезжать в страну без ПЦР-теста и изоляции. Власти Омана накануне приняли решение ввести комендантский час. Он будет действовать с 28 марта по 8 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Турция и Россия начали переговоры по поставкам вакцины «Спутник V». Масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний.

В Белоруссии, на предприятии «Белмедпрепараты», начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Там запустили розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Все необходимые подготовительные работы выполнены. Выпущенная в Белоруссии вакцина может быть использована для вакцинации населения начиная с последней декады апреля – после получения результатов контроля качества. В дальнейшем объем выпуска составит до 500 тыс. доз в месяц.

За минувшие сутки COVID-19 в России проявился у 9167 человек, умерли 405 пациентов, выздоровели 10 880 граждан. В Москве от коронавируса привили около 1 млн человек. Около 40% от общего числа вакцинированных – люди пожилого возраста. У данной возрастной категории не наблюдается проблемных последствий после прививки от COVID-19.

По состоянию на 26 марта в Украине официально подтверждено 1 614 707 случаев коронавирусной инфекции. Из них 18 132 обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года. Госпитализировали 4826 пациентов. От COVID-19 в стране умер уже 31 461 человек (+326 за сутки), а 1 290 158 пациентов (+7138 за сутки) полностью победили болезнь. Отметим, что с начала прививочной кампании в Украине выкцинированы 174 325 человек. Вакцинация ведётся препаратом Oxford/AstraZeneca индийского производства.

Накануне в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Она состоит из примерно 200 тыс. доз. Препарат пройдет лабораторный контроль на территории страны (ориентировочно в течение до 10 дней), после чего им смогут прививать граждан. Ранее в компании «Лекхим», которая задействована в процессе поставки китайской вакцины, сообщили, что в 2021 году Киев планирует получить 5 млн доз вакцины CoronaVac.

В Молдове за последние сутки сделали 6704 теста и выявили 2132 новых случая коронавируса, в том числе у 63 медиков. Общее число подтвержденных в стране с начала эпидемии заражений увеличилось до 222 120. Выздоровели 195 558 человек, умерли 4702 (41 за сутки — это новый антирекорд). Продолжают лечение в больницах и дома 21 860 заболевших, из которых 349 в крайне тяжелом состоянии, 65 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.