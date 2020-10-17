COVID-ситуация в мире: в Бельгии вводят комендантский час

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Более 39 млн 329 тысяч человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 8 млн 49 тысяч человек. Победили болезнь более 29 млн человек.

В Бельгии с 19 октября будет введён комендантский час. Он будет действовать с 00:00 до 05:00. Кроме того, дистанционная работа с 19 октября станет обязательной, за исключением мест, где это невозможно. Бельгийские власти также приняли решение сократить разрешенные «близкие контакты» с трех до одного.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 14 922 новых случая коронавирусной инфекции. Умерли за день 279 человек, выписались из больниц 8617 человек, передаёт novostipmr.com.

В Украине за минувшие 24 часа зафиксировали 6410 новых случаев инфицирования. Также известно, что за сутки от осложнений коронавируса умерли 109 человек, выздоровели 2194 пациента. Всего за период пандемии коронавирус проявился у 293 641 гражданина страны. От последствий болезни скончалось 5517 пациентов, выздоровели 124 113 человек.

За последние сутки в Молдове сделали 3446 тестов и выявили 784 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 65 860 человек. Из них 46 543 выздоровели, 1549 умерли (19 за сутки). Продолжают лечиться в больницах и дома более 17,7 тыс. заболевших, из которых 864 в тяжелом состоянии, 36 подключены к аппаратам ИВЛ.

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