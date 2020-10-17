COVID-ситуация в мире: в Бельгии вводят комендантский час

COVID-ситуация в мире: в Бельгии вводят комендантский час

Более 39 млн 329 тысяч человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 8 млн 49 тысяч человек. Победили болезнь более 29 млн человек.

В Бельгии с 19 октября будет введён комендантский час. Он будет действовать с 00:00 до 05:00. Кроме того, дистанционная работа с 19 октября станет обязательной, за исключением мест, где это невозможно. Бельгийские власти также приняли решение сократить разрешенные «близкие контакты» с трех до одного.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 14 922 новых случая коронавирусной инфекции. Умерли за день 279 человек, выписались из больниц 8617 человек, передаёт novostipmr.com.

В Украине за минувшие 24 часа зафиксировали 6410 новых случаев инфицирования. Также известно, что за сутки от осложнений коронавируса умерли 109 человек, выздоровели 2194 пациента. Всего за период пандемии коронавирус проявился у 293 641 гражданина страны. От последствий болезни скончалось 5517 пациентов, выздоровели 124 113 человек.

За последние сутки в Молдове сделали 3446 тестов и выявили 784 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 65 860 человек. Из них 46 543 выздоровели, 1549 умерли (19 за сутки). Продолжают лечиться в больницах и дома более 17,7 тыс. заболевших, из которых 864 в тяжелом состоянии, 36 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md