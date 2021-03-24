COVID-ситуация в мире: в Бельгии обнаружен новый штамм коронавируса, в Италии добровольцам вводят российскую вакцину

0

В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19. На его долю приходится около 4% общего числа случаев, зафиксированных в стране.

Новый штамм ведёт себя не так, как другие. Обычно происходит потеря фрагментов ДНК копиями, а бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений. Ученые полагают, что новый штамм мог “прибыть” из Африки с прилетевшими оттуда пассажирами.

Власти Германии продлили карантин до 18 апреля. На пасхальные праздники ограничения ужесточат, отметила канцлер страны Ангела Меркель. Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жёсткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины.

В МИД ФРГ предлагают завершить работу над COVID-паспортами к 1 июня. Документы получат не только привившиеся, но и переболевшие, а также сдавшие отрицательный тест на инфекцию, пишет novostipmr.com.

Действие комендантского часа в Нидерландах будет сокращено на один час с 31 марта. Он будет начинаться не в 21:00, а в 22:00.

Российская вакцина “Спутник V” будет введена добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса. Исследования намерен проводить римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в рамках проекта научного сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Накануне новая партия российской вакцины была доставлена в Сербию. В ближайшее время препарат будет распределён по пунктам вакцинации по всей стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.