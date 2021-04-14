COVID-ситуация в мире: в Беларуси заявили о третьей волне коронавируса, а Израиль планирует принимать туристов с конца мая

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В Беларуси началась третья волна COVID-19. Во всех регионах усиливают контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований, в том числе за масочным режимом и социальным дистанцированием.

Санитарно-эпидемиологическая служба страны активизирует эпидрасследования каждого случая заболевания COVID-19 и выявление контактов I уровня. Техники службы проверят все кислородные станции и наличие на местах тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.

Турция на ближайшие две недели вводит частичный локдаун из-за роста количества выявляемых заражений COVID-19. В стране также запрещают поездки между городами за исключением неотложных ситуаций, пишет novostipmr.com.

Россия до 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.

Израиль 23 мая откроет границы для туристов, имеющих антитела после болезни или прививку от коронавируса. На первом этапе это будут небольшие группы в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуска индивидуальных путешественников. В департаменте уточнили, что все туристы должны будут пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому. Такую возможность получат маломобильные граждане, состоящие на надомном обслуживании. Для этого сформировали 66 бригад врачей.

В ближайшее время вакцину от коронавируса “Спутник V”, которая уже производится в Беларуси и Казахстане, начнут производить в Сербии и Иране, а в перспективе – в Италии.

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