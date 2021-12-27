COVID-ситуация в мире: в Беларуси началась вакцинация от коронавируса детей 12-17 лет

0

Родители или опекуны должны дать согласие на прививку.

Американские учёные проанализировали биоматериалы 44 человек, скончавшихся от COVID-19, и заключили, что вирус может проникать в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более полугода. Специалисты заключают, что вирус «широко распространяется» в организме, даже когда пациент переносит заболевание легко или вообще без симптомов.

Высший институт здоровья Италии заявил, что эффективность всех известных на сегодня вакцин от коронавируса снижается более чем на 40% спустя пять месяцев после второй вакцинации. Речь идёт о защите организма от заражения COVID-19, пишет novostipmr.com.

Пытаясь снизить скорость распространения «омикрона», европейские страны ввели карантинные ограничения на перелёты, обязав даже вакцинированных путешественников предоставлять ПЦР или антигенные тесты.

Италия, Испания и Греция снова ввели обязательное ношение масок на открытом воздухе, а в Нидерландах с 19 декабря действует локдаун почти на месяц.

Германия с 28 декабря запретит людям собираться компаниями больше 10 человек и закроет ночные клубы. Футбольные матчи пройдут без болельщиков.

В Португалии бары и ночные клубы будут закрыты с 26 декабря, а люди обязаны работать из дома до 9 января.

В Англии пока никаких новых серьёзных ограничений не введено, кроме обязательного ношения масок в транспорте и магазинах, а также вакцинных паспортов и рекомендации по возможности работать из дома. Однако правительство просит людей как можно скорее сделать третью прививку-бустер. В отличие от Англии, другие части Британии уже объявили о новых ограничениях.

В Шотландии ночные клубы закроются как минимум на три недели с 27 декабря, клубы в Уэльсе и Северной Ирландии закрыты с 26 декабря.

Режим ЧС из-за коронавируса отменён в воскресенье в Чехии. Власти решили, что эффективно бороться с распространением инфекции позволят правовые акты, действующие в период пандемии. Они ужесточили контроль за соблюдением в стране мер эпидемиологической безопасности. Нарушители будут более активно, чем до сих пор, привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Австрия ужесточает связанные с коронавирусом ограничения c 27 декабря. В стране сократили часы работы предприятий общественного питания. В ресторанах и на массовых мероприятиях теперь действует правило 2П — привит или переболел COVID-19, кроме того, граждане обязаны носить маски типа FFP2.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.