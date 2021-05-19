COVID-ситуация в мире: в Австрии ввели “зелёный паспорт”

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Ещё одна префектура Японии просит правительство ввести режим ЧС из-за коронавируса. Речь идёт о префектуре Окинава, где за минувшие сутки выявили более 200 новых случаев заражения.

В настоящее время в 9 префектурах Японии, включая Токио, Киото, Осаку и Хоккайдо, действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится по крайней мере до конца мая. В рамках ЧС японские власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей – переводить сотрудников на удалённый режим.

В Австрии начался проект “зелёный паспорт”, пишет novostipmr.com. Посещать кафе, фитнес-клубы, театры, останавливаться в отелях теперь можно только с сертификатом, удостоверяющим наличие прививки от коронавируса, антител после перенесённой инфекции или отрицательного результата теста на коронавирус.

В Саудовской Аравии с 1 августа запретят посещать госучреждения без прививки от COVID-19. Очное обучение во всех образовательных учреждениях страны возобновят со следующего учебного семестра при условии соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер.

Ученые из США и Китая создали портативную систему экспресс-тестов, позволяющую обнаружить следы коронавируса в образцах биожидкостей пациента менее чем за секунду. Это своеобразный аналог тестовых полосок для диабетиков, внутрь которых они встроили набор микроканалов и электродов.

На период летних отпусков тесты на коронавирус в Чехии могут стать бесплатными. Правительство Чехии работает над реализацией данного предложения. В настоящее время каждый житель страны, желающий отправиться за границу, должен сдавать два теста – перед выездом и после возвращения в Чехию, стоимость каждого составляет около $65.

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