COVID-ситуация в мире: в Австрии увеличивают социальную дистанцию, а в Украине смягчают карантин

0

Более 99,195 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 25 млн 124 тысячи человек.

Жителей Австрии обязали вместо обычных масок в общественных местах использовать респираторы. Помимо этого, с 25 января в стране вступило в силу требование соблюдать расстояние не менее 2 метров во всех общественных местах, пишет novostipmr.com.

Германия первой из стран ЕС закупила для борьбы с коронавирусом препарат на основе моноклональных антител, введение которых на ранней стадии может помочь избежать тяжелого течения болезни.

В Словении выявили первый случай заражения “британским” штаммом коронавируса. Инфицированным оказался гражданин, прибывший в страну из Бельгии.

Власти Швеции ввели официальный запрет на въезд из Норвегии из-за распространения в районе Осло “британского” штамма коронавируса.

Израиль приостанавливает международное авиасообщение до 31 января, чтобы затормозить распространение новых штаммов коронавируса. Вылететь из самого Израиля можно будет лишь для лечения за границей, по работе, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.

В Украине с сегодняшнего дня прекращено действие усиленных ограничительных мер, введённых в начале месяца для борьбы с коронавирусом. Теперь в стране вновь заработают кафе, магазины непродовольственных товаров, кинотеатры, фитнес-клубы и другие учреждения, пишет источник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.