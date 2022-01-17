COVID-ситуация в мире: В Австрии стартует обязательная вакцинация граждан старше 18 лет

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Обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии для людей старше 18 лет стартует в начале февраля. Закон об обязательной вакцинации должен вступить в силу в начале февраля этого года после поддержки в парламенте простым большинством депутатов только двух правящих партий. Голосование по законопроекту запланировано на 20 января.

Обязательная вакцинация на будет охватывать беременных женщин, переболевших в течение шести месяцев после заболевания, и людей, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья с врачебным подтверждением.

Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, привитым «Спутником V». Решение приняли на основании рекомендации национального фармрегулятора.

Токио допустит на учёбу группу зарубежных студентов, несмотря на закрытые границы. Это исключение отвечает общественным интересам страны, заявил генсек кабмина. Он пояснил, что иностранные студенты будут учиться в местных университетах за государственный счёт. Все они изучают естественные науки, что требует очной работы в лабораториях.

Парламент Франции одобрил введение в стране пропусков вакцинации. Правительство страны рассчитывает, что он вступит в силу с 20 января. Вакцинный пропуск придёт на смену ныне действующему санитарному. Получить его можно будет, только пройдя полную вакцинацию от коронавируса и только лицам старше 16 лет, пишет novostipmr.com.

Власти Пекина на два месяца ввели двойной тест на коронавирус при въезде в столицу. Первый тест необходимо сдать за 48 часов до прибытия в город из других регионов Китая, а второй – в течение 72 часов после въезда.

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