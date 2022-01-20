COVID-ситуация в мире: в Австрии проводят лотерею для стимулирования вакцинации

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В Австрии объявили о лотерее за вакцинацию от ковида в виде купонов на €500. Ваучеры можно будет использовать в ресторанах, сферах туризма, торговли, услуг и спорта.

Таиланд 1 февраля возобновит возможность въезда привитых туристов без карантина. Речь идёт о туристической программе Test & Go. При этом потребуется сдать два ПЦР-теста: по прибытии и на пятый день нахождения в стране.

В Алжире приостанавливают работу школ на 10 дней. Власти страны объяснили это решение увеличением числа случаев заражения коронавирусом в учебных заведениях, пишет novostipmr.com.

Власти Малайзии смягчили ограничения на время празднования Нового года по лунному календарю. Будут разрешены поездки по стране. Новогодние приёмы и банкеты будут проводиться только по приглашениям.

Регулятор Австралии одобрил применение препаратов Paxlovid и Lagevrio для лечения COVID-19. Ни один из медикаментов не предназначен для использования в качестве замены вакцинации.

Бразилия второй день подряд обновляет антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За минувшие сутки выявлено 204 854 новых положительных результата теста на ковид. На карнавал в Сан-Паулу пустят только привитых от коронавируса участников и зрителей. Для участников карнавальных шествий и зрителей будет обязательным ношение защитной маски, поэтому жюри не будет оценивать исполнение песни, под которую будет проходить шествие.

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