COVID-ситуация в мире: в Австрии планируют ввести локдаун для непривитых граждан

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Посещающие Кубу туристы получат возможность привиться от коронавируса созданными на Острове Свободы вакцинами. В настоящее время Минздрав Кубы ведёт переговоры с ВОЗ о международном признании вакцин Abdala и Soberana 02, эффективность которых в ходе клинических испытаний достигла 92,28% и 91,2% соответственно. Куба намерена полностью открыть остров для туристов 15 ноября.

В Бразилии разрешили компаниям увольнять не привитых от COVID-19 работников. Нововведение не коснётся лишь тех, кто имеет медицинские противопоказания к прививке. Они будут периодически проходить тест на наличие коронавируса, пишет novostipmr.com.

В Австрии с 14 ноября могут ввести локдаун для непривитых от COVID-19. С 8 ноября власти Австрии уже ограничили допуск не вакцинированных от коронавируса в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино и театры.

В Дании работодатели смогут требовать ковид-паспорта. Соответствующий законопроект направлен в национальный парламент. Предполагается, что это положение будет действовать, пока «COVID-19 не перестанет классифицироваться как общественно опасное заболевание».

В Нидерландах из-за коронавируса введён частичный локдаун. С 13 ноября все бары, рестораны и магазины в стране на протяжении трёх недель будут закрываться в 20:00, а магазины с ассортиментом для неэкстренных нужд – в 18:00.

Сейм Латвии обязал депутатов иметь ковид-сертификат для работы. С 15 ноября парламентарии смогут работать при предъявлении действующего COVID-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесённой болезни, а также при наличии заключения об отсрочке иммунизации и негативном результате теста.

Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для междугородних и международных поездок на поездах и самолётах. Без сертификата можно будет свободно ходить в аптеки, продуктовые магазины и другие торговые точки с товарами первой необходимости. В случае принятия документов они должны вступить в полную силу с 1 февраля 2022 года. До этого будет предусмотрен переходный период.

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