COVID-ситуация в мире: в Австралии выявлен первый случай заражения вариантом XE омикрон-штамма

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Он был обнаружен у недавно вернувшегося в страну из-за границы гражданина.

Власти Республики Корея с 18 апреля отменят введённые в связи с пандемией ограничения на время работы кафе и ряда других общественных мест, а также на число участников собраний. Однако требование о ношении масок останется в силе.

Словенские власти отменили требование об обязательном ношении масок. Средства защиты по-прежнему будут обязательными в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения, пишет novostipmr.com.

В Польше приняли решение о четвёртой дозе вакцины от коронавируса для достигших 80 лет. В настоящее время суточный прирост новых заразившихся держится на уровне около 1 тыс. человек.

В Азербайджане с 15 апреля отменяют требование о ПЦР-тесте при въезде в страну. Также отменяется требование о предъявлении теста пассажирами внутренних авиарейсов.

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