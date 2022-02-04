COVID-ситуация в мире: В Австралии создали устройство на основе алкотестера для выявления коронавируса

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Для этого необходимо сделать пятисекундный выдох в специальное отверстие устройства.

Регулятор Новой Зеландии одобрил применение вакцины от коронавируса компании Novavax. Препарат станет первой одобренной в стране вакциной, созданной при помощи технологии на основе рекомбинантного белка. Данный препарат также одобрили в Великобритании.

Федеральный совет Австрии (верхняя палата парламента) проголосовал за принятие закона о введении обязательной вакцинации от ковида для жителей страны старше 18 лет. В ближайшие дни закон должен быть подписан президентом республики. Австрия, таким образом, станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной, пишет novostipmr.com.

Взрослые резиденты Австрии, которые ещё не были привиты, должны будут сделать три инъекции. Исключение будет сделано для беременных женщин и тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Отсрочку от прививки на полгода получат переболевшие ковидом. Контроль за соблюдением закона планируется ввести с 15 марта.

«Спутник V» получил постоянную регистрацию в России. Глава Минздрава отметил, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

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