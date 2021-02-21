COVID-ситуация в мире: в Австралии началась вакцинация от коронавируса

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В Австралии 21 февраля стартовала программа вакцинации населения от COVID-19. В первую группу, которая получит прививки Pfizer/BioNTech, входят двое ветеранов, несколько сотрудников домов престарелых, работники передового звена, а также премьер-министр страны, главный санитарный врач и глава сестринской службы. Основная (массовая) программа вакцинации начнётся 22 февраля. Будут привиты работники больниц и медслужб, персонал домов престарелых и интернатов для стариков и инвалидов, а также сотрудники пограничной службы и карантинных отелей.

Основатель и генеральный директор компании SpaceX (США) совместно с учёными провёл исследование антител к коронавирусу на добровольцах – сотрудниках фирмы. Авторы исследования пришли к выводу, что определенный уровень антител может обеспечить более длительную защиту от коронавируса. Они считают, что у людей, перенесших болезнь легко или без симптомов, их вырабатывается меньше.

В Израиле ослабили ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, для обладателей «зеленых паспортов» — документа, в который заносятся сведения о вакцинации или выздоровлении от COVID-19. Для таких людей откроются торговые центры, отели, фитнес-клубы, культурные площадки.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали уже в 31 стране, последней это сделала Гана. Это пятое государство в Африке, одобрившее применение российского препарата.

Россия до конца первого полугодия текущего года планирует произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса без учета препарата «КовиВак», о регистрации которого было объявлено ранее в субботу, 20 февраля, пишет novostipmr.com.

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