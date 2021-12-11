COVID-ситуация в мире: в Армении разрешили увольнять невакцинированных сотрудников

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Компания Moderna сообщила, что предоставит в 2022 году 150 миллионов дополнительных доз вакцины против COVID-19 Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Gavi) для распространения через программу обмена COVAX.

Мальдивы и Мальта пока остаются единственными странами мира, где доля людей, сделавших достаточное число прививок для полной вакцинации, превышает 90%.

Австралия начнёт с 10 января вакцинировать детей от COVID-19 в возрасте от 5 до 11 лет. По данным австралийского Минздрава, более 19,2 млн человек (93% взрослых жителей страны) привились хотя бы одной дозой препарата от коронавируса, 18,2 млн прошли полный курс вакцинации.

Вакцинация от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 11 лет одобрена в Нидерландах. Окончательное решение по поводу прививок детям будут принимать их родители. Прививочная кампания от COVID-19 среди несовершеннолетних начнётся в королевстве во второй половине января 2022 года, пишет novostipmr.com.

В Сан-Марино российскую вакцину «Спутник Лайт» начнут использовать в качестве бустерной дозы. На эту вакцинацию записались уже около 300 человек.

В Румынии вступили в силу новые правила карантина COVID-19. Теперь каждый прибывающий в страну иностранец, ранее не прошедший вакцинацию или не имеющий необходимого «зелёного сертификата», будет помещён на десятидневную изоляцию, а транзитные пассажиры при отсутствии соответствующих документов смогут сделать бесплатную прививку в любом региональном медпункте. В крупных румынских городах и на зимних курортах разрешено посещение массовых мероприятий, продлены часы работы кафе, ресторанов и увеселительных заведений. На ярмарках и концертах под открытым небом отменён масочный режим. Новые меры будут действовать до 8 января 2022 года.

В Армении разрешили увольнять невакцинированных сотрудников, если в течение 10 дней те не предоставят сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Мера не коснётся президента, спикера и депутатов парламента, премьер-министра, глав общин и советов старейшин, омбудсмена, судей и генпрокурора, поскольку у всех них по закону нет руководителей.

Власти РФ из-за омикрон-штамма полностью запретили въезд в Россию иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга, отменив ранее действовавшие исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз.

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