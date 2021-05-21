COVID-ситуация в мире: В Аргентине объявлен строгий локдаун из-за второй волны пандемии, а в Венгрии готовятся отменить масочный режим

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В Аргентине с 22 до 31 мая будут отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничена работа торговых предприятий, которые не являются жизненно важными в большинстве регионов, где санитарно-эпидемическая ситуация является критической.

С 18:00 до 06:00 будет действовать комендантский час, в остальное время выходить из дома можно будет или при наличии разрешения, или на прогулку в непосредственной близости от жилища.

В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса до 31 июля. Инициатива была одобрена, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции, передаёт novostipmr.com.

В Венгрии отменят обязательный масочный режим. Кроме того, будут разрешены мероприятия с участием более 500 человек на открытом пространстве и занятия спортом на открытом воздухе. Свадьбы смогут проводиться без ограничений. При этом публичные мероприятия в закрытом пространстве будут доступны только для прошедших вакцинацию. Точная дата снятия ограничений пока не принята: их отмену связывают с быстрыми темпами вакцинации населения в стране.

Власти Шри-Ланки вводят ограничения на поездки внутри страны на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Ограничения вступают в силу 21 мая в 23:00 по местному времени и будут действовать до 25 мая. В период действия ограничений жители должны находиться дома. Исключения предусмотрены для работников основных служб, поставщиков продуктов питания и транспортников. В стране будут закрыты предприятия, за исключением швейных фабрик, которые могут работать с минимальным штатом сотрудников.

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