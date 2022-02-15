COVID-ситуация в мире: в Аргентине начали диагностировать коронавирус по аудиозаписи кашля

COVID-ситуация в мире: в Аргентине начали диагностировать коронавирус по аудиозаписи кашля

Власти аргентинской столицы запустили систему предварительной диагностики коронавирусной инфекции по аудиозаписи кашля заболевшего.

Система предварительной диагностики ковида по звуку кашля была разработана при помощи искусственного интеллекта. Для анализа в программу загрузили 140 тыс. образцов аудио, где записали как пациентов с подтверждённым коронавирусом, так и здоровых людей. Желающие проверить свой кашель должны написать официальному боту правительства Буэнос-Айреса в WhatsApp. При наличии симптомов болезни он предложит отправить ему аудиосообщение с кашлем.

На Островах Кука выявили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный гражданин прибыл из Новой Зеландии, пишет novostipmr.com.

Индонезия с апреля может отменить карантин для прибывающих из-за рубежа. При этом с 1 марта изоляция для приезжающих из других стран сократится до трёх дней.

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