COVID-ситуация в мире: в Аргентине начали диагностировать коронавирус по аудиозаписи кашля

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Власти аргентинской столицы запустили систему предварительной диагностики коронавирусной инфекции по аудиозаписи кашля заболевшего.

Система предварительной диагностики ковида по звуку кашля была разработана при помощи искусственного интеллекта. Для анализа в программу загрузили 140 тыс. образцов аудио, где записали как пациентов с подтверждённым коронавирусом, так и здоровых людей. Желающие проверить свой кашель должны написать официальному боту правительства Буэнос-Айреса в WhatsApp. При наличии симптомов болезни он предложит отправить ему аудиосообщение с кашлем.

На Островах Кука выявили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный гражданин прибыл из Новой Зеландии, пишет novostipmr.com.

Индонезия с апреля может отменить карантин для прибывающих из-за рубежа. При этом с 1 марта изоляция для приезжающих из других стран сократится до трёх дней.

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