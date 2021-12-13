COVID-ситуация в мире: в Аргентине и Южной Корее вводят санитарные пропуски

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Израиль перестал принимать самолёты из Великобритании и Дании из-за распространения в этих странах COVID-штамма «омикрон». Запрет вступает в силу в четверг.

Израиль ранее уже запретил путешествия в большинство африканских стран из-за нового штамма COVID-19. Иностранцам из этих стран не разрешается въезд, за исключением гуманитарных случаев, утверждённых специальным правительственным комитетом, а все прибывающие израильтяне, в том числе полностью вакцинированные и переболевшие COVID-19, должны по меньшей мере семь дней находиться в карантине.

Границы Австралии откроются 15 декабря, но для значительно меньшего числа иностранных граждан. Право въехать в страну получат только студенты и владельцы четырёх категорий виз. Правительство Австралии не намерено отказываться от плана открыть границу страны несмотря на двухнедельную задержку, вызванную появлением омикрон-варианта коронавируса.

Разрешение на въезд в Австралию получат только иностранные студенты, квалифицированные мигранты, получившие приглашение от работодателя, сезонные рабочие из стран Тихоокеанского региона и владельцы семейных и гуманитарных виз. Также 15 декабря границы будут открыты для туристов из Японии и Южной Кореи.

На территории всей Южной Кореи начал действовать режим санитарных пропусков. Теперь для входа в большинство публичных заведений республики необходимо предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста в виде QR-кода, пишет novostipmr.com.

Власти Аргентины введут санитарный пропуск для посещения массовых мероприятий. Для подтверждения вакцинации будет использоваться мобильное приложение, в котором станут автоматически отображаться данные о сделанных прививках.

В Омане перестанут пускать в мечети и на свадьбы без двух доз вакцин от COVID-19. Участие будет допустимо при обязательном соблюдении социальной дистанции и ношении медицинских масок.

Нигерия намерена ввести запрет на въезд в страну из Канады, Великобритании, Аргентины и Саудовской Аравии, которые ранее внесли страну в свои национальные красные списки государств с омикрон-штаммом коронавируса и закрыли границы для нигерийцев и прибывающих из Нигерии иностранцев.

Сербия произвела 2 млн доз вакцины «Спутник V». Страна также намерена подписать с Россией соглашение о закупке 1 млн доз «Спутника лайт».

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