COVID-ситуация в мире: в Англии отменяют самоизоляцию для непривитых туристов

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Власти Великобритании отменят самоизоляцию для въезжающих в страну пассажиров, не привитых от коронавируса. До настоящего момента под определение «не полностью привитых» попадали как совершенно непривитые люди, так и люди, вакцинированные препаратами, не одобренными в Великобритании.



Европа, возможно, из-за быстрого распространения омикрон-штамма вступает в новую фазу пандемии с реальной надеждой на стабилизацию, хотя ещё слишком рано терять бдительность. Об этом говорится в опубликованном заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

Медики Португалии выяснили, что при заражении омикрон-вариантом коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) пациентов госпитализируют реже, чем при других штаммах. Если же такой человек всё же попал в больницу, он выздоравливает быстрее, чем при заражении дельта-штаммом.

В Минздраве Израиля сообщили об улучшенной эффективности четвёртой дозы вакцины от ковида. Как отметили в ведомстве, таковы предварительные результаты исследования, проведённого группой учёных.

Общеобразовательные школы Литвы в связи с ситуацией с распространением коронавируса начинают переходить на дистанционное обучение, некоторые муниципалитеты наложили запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях.

Рекордную заболеваемость сейчас фиксируют в Австрии, где большинство инфицирований связано со штаммом «омикрон». Ситуация привела к нехватке рабочих рук, пишет novostipmr.com.

Правительство Японии получило просьбы о введении усиленных мер против распространения коронавируса ещё от 16 префектур страны, включая густонаселённые Осака, Хёго, Киото, Фукуока. Ожидается, что официальное решение о распространении усиленного режима борьбы с коронавирусом дополнительно на 16 префектур будет принято сегодня.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отказался от проведения ежегодной пресс-конференции, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Результаты исследования учёных из Канады показали, что штамм «омикрон» способен обходить природные антитела в организме человека. Специалисты отметили, что надёжно защитить в этом случае может только вакцинация.

В Таиланде с 1 февраля планируется начать вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Первая партия из 3 млн доз вакцин Pfizer для них прибудет в страну уже в январе. Добровольная вакцинация лиц в возрасте от 12 до 18 лет началась в Таиланде в октябре 2021 года.

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