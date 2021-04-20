COVID-ситуация в мире: в Америке проверяют новое лекарство от коронавируса, в России объявили о новых штаммах

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В США с 19 апреля вакцинация от коронавируса COVID-19 стала доступной для всех жителей страны в возрасте 16 лет и старше. Ранее американская администрация планировала сделать доступной вакцинацию для всех, а не только для особых групп населения, к 1 мая.

Американские учёные проверят на людях новое лекарство от COVID-19. Обнаружили, что созданный для лечения гриппа новый препарат МК-4482 («мольнупиравир») эффективен против коронавируса, если его принять за 12 часов до заражения или в течение 12 часов после. Препарат сейчас проходит клинические исследования на людях, но учёные уже говорят, что его пероральный прием позволяет снижать количество вирусов в организме и уменьшать ущерб, который они наносят лёгким заболевшего. По мнению исследователей, он поможет в ситуациях с высоким риском заражения SARS-CoV-2, а также обеспечит эффективное лечение заразившихся пациентов, в том числе в сочетании с другими лекарствами.

Накануне власти Словакии сняли ряд ограничений по COVID-19. Магазины и многие другие заведения оставались закрытыми в этой стране в течение нескольких месяцев. Там заработали библиотеки, бассейны, зоопарки, салоны красоты, а также некоторые магазины. Отелям разрешено принимать гостей, но с ограничениями и строгими мерами предосторожности. Жителям страны также позволили выезжать в другие регионы, пишет novostipmr.com. При этом для посещения магазинов и церквей понадобится отрицательный тест на коронавирус. Однако ресторанам по-прежнему запрещено принимать и обслуживать посетителей в помещениях.

Власти индийской столицы Нью-Дели на фоне роста числа заражений коронавирусом ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвёртая волна пандемии. Во время недели локдауна сотрудники частных компаний будут работать из дома. Ходить в офис смогут только госслужащие и работники жизненно необходимых служб. Свадьбы, тем не менее, можно будет проводить, если на них будет присутствовать не более 50 человек.

Великобритания ужесточит правила въезда из-за индийского штамма коронавируса. Государство пополнит список стран «повышенного риска», прибывающие из которых должны самоизолироваться в гостиницах за свой счёт.

Испания изучит возможность смешанного использования вакцин от COVID-19. Соответствующее исследование начал подведомственный Минздраву страны Институт здоровья Карлоса III. В нём примут участие около 600 добровольцев различных возрастных групп из разных регионов королевства.

Массовая вакцинация резко снизила количество новых заражений коронавирусом в Израиле. Особенно это характерно для пожилых людей, которых вакцинировали в первую очередь. Через два месяца после начала вакцинации количество заражений снизилось на 77%, а тяжёлых случаев COVID-19 – на 67%.

В Калмыкии выявили «британский» штамм COVID-19. Новая мутация вируса была обнаружена у врача одной из клиник. Около 50 человек изолированы, так как контактировали с медиком.

В России формируются новые штаммы коронавируса, непохожие на варианты, описываемые за рубежом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она назвала два новых штамма – сибирский и северо-западный.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания Hualan Biological Bacterin Inc. объявили о производстве в Китае вакцин «Спутник V» для 50 млн человек. Планируется производство более 100 млн доз в год.

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