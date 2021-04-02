COVID-ситуация в мире: В Африке выявлен новый штамм коронавируса

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В Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который может содержать в себе до 40 мутаций. Выявили его в Анголе у приехавших граждан Танзании. На данный момент неизвестно, эффективны ли существующие вакцины против нового штамма.

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в Бразилии настолько критическая, что страна уже стала эпицентром пандемии COVID-19. Многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%, пишет novostipmr.com.

Президент Беларуси подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавирусной инфекции. Разработкой препарата займутся с 2021 по 2023 год Минздрав и Национальная академия наук.

Правительство Украины продлило карантин до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну поделили на зоны.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали в Панаме, которая стала 59-й страной, разрешившей применение российской вакцины. Власти одобрили препарат в рамках ускоренной процедуры.

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